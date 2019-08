Olles värske ajakirjanik, olen täheldanud, et minus on tekkimas aina suurem huvi kodumaise poliitika vastu. Jah, on ju tore, kui noor inimene huvitub sellest, mis meie riigis sünnib. Kahjuks ei saa seda pidada vaid õnnistuseks, sest huvitundmisega kaasneb reaalsus.