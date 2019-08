Galerii. Viljandi noored sõudsid endale kümme medalit

Viljandi sõudeklubi treener Ruth Vaar ütles, et eelmisel aastal olid viljandlased neil võistlustel edukamad. "Tulemused oleksid võinud olla natuke paremad, kuid tulemas on "Baltic Cup" ja küllap läheb seal paremini," rääkis ta. "Meil oli palju selliseid nukraid 0,3-ga kaotusi. Palju jäi ka selle taha, et osa mehi oli koondistega seotud ja tegi trenni koondise paatides ega saanud siin koos harjutada."