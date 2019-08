Galerii. Viljandi noored sõudsid endale kolm kuldset medalit

Viljandisse tuli kolm kuld- ja hõbemedalit ning neli pronksmedalit Viljandi sõudeklubi treener Ruth Vaar ütles, et eelmine aasta oldi edukamad ning seekord napsas enamiku medaleid SAK Tartu. Ta leidis, et tulemused oleksid võinud olla natuke kõrgemad, kuid tulemas on "Baltic Cup" ning küllap läheb seal paremini. "Meil oli palju selliseid nukraid 0,3-ga kaotusi. Palju on ka süüdi ka see, et me pole neid paate saanud kokku sõita, kuna siin on osad mehed olid koondistega seotud ja tegid trenni Eesti koondise paatides," rääkis Vaar.