Ta tegi seda jälle!

Võin vist juba eos ära öelda, et ka Tarantino üheksas lask läks täpselt kümnesse ja sündis film, millel on juba beebina kultusemärk küljes. "Ükskord Hollywoodis" tuli selleks, et kõik teele jääv korralikult läbi raputada ja siis end ereda tähena filmiklassika taevavõlvi sisse traageldada.

Et see film on tavalisest hoopis pikem – me räägime ikkagi peaaegu kolmetunnisest kaadrite massiivist –, tekib kohe küsimus, mis on see konks, mis vaatajalt nii suure hulga aja röövimist õigustab. Iseenesest näeme lihtsalt 1960. aastate Hollywoodi melu ja meeleolusid, millest joonistuvad välja mõned reljeefsemad karakterid, et üldisele glamuuripurakale elu sisse puhuda. Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt on vanad kalad ning ilma igasuguse kahtluseta ühed maailma parimad filminäitlejad, sellegipoolest jäävad nende kehastatavate tegelaste argielu jälgides õhku rippuma küsimused, milleks meile seda näidatakse, kuhu see süžee nüüd triivib ning millal tulevad esimesed tarantinolikud vihjed ja üle võlli jabur lõppmäng.