Galerii. Mulgimaa perepäeval pesti vanaviisi pesu ja triigiti riideid

Ürituse korraldaja, Viljandimaa arenduskeskuse kodanikeühenduste konsultant Jaanika Toome ütles, et mängurõõmu ja avastamist jagus igasse mängupunkti. "Suurem pesupesemine käis Rimmus, kuhu esimesed pered jõudsid juba enne keskpäeva. Külaseltsi perenaine Anneli Pälsing juhatas kõik jõe äärde, kust igaüks sai kaelkookudega vett tuua ja siis palis pesu pesta. Nii mõnigi ema tõdes, et sellist pesulauda ja -pali oleks endalegi vaja, et kodus saaksid lapsed ise oma pesu ära pestud."

Uue-Kariste rahvamajas hoiti päev otsa kaminas tuld, et triikraua sisse süsi saada, ning Mulgi külamuuseumi eestvedaja Eda Niin julgustus kõiki kuuma triikrauaga triikima. "Triigitud linad tuli ka õigesti kokku lappida," lisas Toome. Kosksilla külamaja õues sai kaasa elada külapeole ja ise seepi valmistada.

Abja-Paluojal ootasid mängijaid kaks punkti: Abja päevakeskus ja muuseum. "Päevakeskuses käis mõnus sumin ja inimesi jagus nii kööki kui ka tuppa. Küpsetati karaskit, õmmeldi taskurätte, pesti pesu ning sai röstida teravilju, et nendest endale ise kamajahu teha. Muuseumi üks põnevaid kohti oli vana suure tugeva rauduksega rahakapp," rääkis Toome.

Tema sõnul on peremäng tänavu väga hästi hästi läinud. "Olime seda ühe korra varemgi teinud, aga siis ei jõudnud see nii paljude inimesteni. Sel aastal sai esimest korda võetud kolm kuupäeva ja kolm piirkonda ning ka ilmad on meid soosinud."

Toome ütles, et niisuguseid üritusi on huvitav teha, sest pärimus on osa eestlaste hingelaadist. "Näiteks mina sain lapsena kõndida kompadel, aga nüüd oleme unustanud, et ka sellised toredad mänguasjad on olemas."