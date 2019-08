Türil etenduvas noortemuusikalis osalevad ka Viljandi noored

Sama lavastusega andis muusikaliteater etendusi juba eelmisel aastal ja tänavu augusti algul ning nagu nentis teatri esindaja Kauro Tafitšuk, on seni läinud oodatust paremini. Neli eelolevat etendust on Tafitšuki sõnul viimane võimalus seda muusikali näha, sest järgmisel aastal on plaanis välja tulla juba uute lavastustega. Türil jätkatakse kindlasti tegevust, kuid kavas on viia teater kodulinnast ka välja.