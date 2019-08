Tõenäoliselt on enamik Viljandi autojuhte turu ja Leola keskuse vahel Jakobsoni tänaval kokku puutunud jalakäijatega, kes ei ületa sõiduteed ülekäigurajal ning kes heidavad signaali peale autojuhile kurja pilgu. Sel teelõigul on lausa mitu ülekäigurada, paraku leiavad mõned inimesed, et nad pole kohustatud neid kasutama.