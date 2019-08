Aeg on kõige suurem taastumatu väärtus. Aega kas on või ei ole. Ajal endal on sellest muidugi üsna ükskõik. Mida kiiremaks inimeste elu läks, seda suuremaks kasvas vajadus aega kuidagi mõõta. Esialgu aitas, kui aeg jagati päevaks ja ööks. Peagi jäi sellest väheks ja appi võeti minutid. Sellestki ei piisanud. Nüüd on isegi sekundid tuhandeteks osadeks jagatud.