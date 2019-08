Viljandi turu parklas ja selle kõrval õunaaias tähistatakse täna kella 10-st Eesti taasiseseisvumise päeva. Kõlavad tervituskõned, esinevad tantsurühm Ru-Le-Me, meeskoor Sakala topeltkvartett Topelt Hellad Kellad ja Vihur Põld ning Annika Mändmaa koos oma õpilastega. Avatud on kohvikud Vegemot, Keretäis, Karu Kombucha, Oru Pagar, Hooviburger ja Pihlamäe Peenrabaar. Ürituse korraldajad kutsuvad linlasi üles tooma kohvikualale kaasa oma koduaia õunu, et neid seal soovijatega jagada. Vajadusel tulevad korraldajad õuntele ka ise järgi, selleks tuleb helistada numbril 5842 4080.

Viljandi vana veetorn on 31. augustini avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–18. Hooaja lõpuni on eksponeeritud püsinäitus «Vana Viljandi läbi lennukiakna. Veetorni lugu» ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna näitus «Pärandiluup». Laidoneri plats 5c.

Heimtali muuseumis saab tutvuda Eesti rahvakultuuriga, mis on talletunud esiemade kaunis käsitöös. Eksponeeritud on ehtekunstnik Anu Paali näitus «Eesti asi ehk Puud olid, puud olid hellad velled». Rahvamajas on põrandavaipade näitus «Olustvere olemised». Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 9–17.