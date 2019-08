Juhtkiri. Maine vara

Käesolev aasta on maakonna kirikutele üsna armuline olnud. Viljandi Pauluse kiriku katuse restaureerimisel on järg jõudnud nelitise kätte ning tööd on tublisti tehtud ka Suure-Jaani ja Lalsi õigeusu kirikus. Muinsuskaitse Viljandimaa nõunik Anne Kivi on nimetanud suisa ajalooliseks olukorda, kus Viljandimaal on korraga töös kolm suurt ja võimsat kirikut. Nendel paistab hästi minevat, kuid pikisilmi remonti ootavaid sakraal­ehitisi on siiski mitu korda rohkem. Mida teha kultuuri- ja ehitusmälestisega, mida sellised objektid üldjuhul on?