Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo ütles, et eelmise aastaga võrreldes tehti juulis üle 50 000 sõidu rohkem. «Meie rongidega sõideti 664 000 korral. Seejuures on sõitjate arv kasvanud enamikul liinidel,» lausus ta.

Ronnie Kongo ütles, et Tallinna ja Viljandi vahel on sõitjate arv sel aastal kasvanud enam kui poole võrra. «Konkreetselt Viljandimaal on kasv olnud väiksem – juulis näiteks 10 protsenti.»

Eelmise aasta detsembrist hakkas pealinna ja Viljandi vahel sõitma eks­pressliin: kummaski suunas üks rong, mis läbib vahemaa tunni ja 54 minutiga. Kongo ütles, et uute väljumiste lisamine toob alati mingil hulgal sõitjaid juurde ning osa tuleb teistelt väljumistelt. «On raske öelda, milline see proportsioon täpselt on ehk kui palju on kõigist Viljandi ekspressliini kasutajatest uusi sõitjaid,» nentis müügi- ja arendusjuht.