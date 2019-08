Halb üllatus venitab peatänava remondi järgmisesse aastasse

Maanteeameti Lääne teehoiu osakonna ehituse juhtivinsener Sven Savi ütles, et Karksi-Nuia linnalõigu projekteerimise käigus nähti ette sõidujälgedesse jäävate sajuvee- ja kanalisatsioonikaevude kindlustamine betoonplaatidega ning torutööd pidanuks piirduma restkaevude ühendamisega olemasolevasse sajuveetorustikku.

«Pärast katte eemaldamist ja väljakaeveid selgusid aga sajuveekaevude probleemid, mida polnud võimalik projekteerimise ajal avastada. See tekitas lisaküsimusi kogu olemasoleva torustiku seisukorra kohta,» rääkis Savi. «Tellisime töövõtjalt kaameravaatluse, mille tulemused ei olnud kahjuks rõõmustavad. Ekspertide ja projekteerijaga konsulteerides jõuti arvamusele, et suurem osa sajuveetrassist on halvas seisukorras ja vajab väljavahetamist.»