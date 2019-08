Viljandimaa naised jätavad kasutamata kutse vähiuuringutele

Käesoleva aasta teisest kvartalist on haigekassa soodustusega kättesaadavad kaks uut vähiravimit: midostauriin (Rydapt) ja osimertiniib (Tagrisso) ning laienes imatiniibi näidustus.

"Tänu nendele ravimitele on paranenud ravivõimalused esimest korda diagnoositud ägeda müeloidleukeemiaga patsientidel, samuti kaugelearenenud kindla geenimutatsiooniga kopsuvähiga patsientidel ning teatud tüüpi hematoloogiliste kasvajatega patsientidel," rääkis Veliste, kelle sõnul on ravimid abiks paarikümnele patsiendile ning eeldatav lisakulu haigekassa eelarvele on umbes 600 000 eurot.