Võib muidugi arutleda selle üle, kas Viljandil ongi üldse peatänavat, kuid sagedasti peetakse selleks Tartu tänavat. Teisipäevases Sakalas väitis samal tänaval veerand sajandit tegutsenud, kuid peagi uksed sulgeva sporditarvete poe Popsport juht Tarmo Kajandi, et tänava hiilgeajad on möödas ning sellest on kujunenud äritänava asemel pigem parkimistänav. Mõned seal kandis tegutsevad ettevõtjad on ka varem korduvalt kurtnud, et nende äride külastatavus on väike just seetõttu, et potentsiaalsed kliendid ei saa oma sõidukit poe juurde parkida ning lõpptulemusena aitab see kõik kaasa tänava allakäigule. Osa ettevõtjaid on soovinud isegi tasulise parkimise taastamist.