Äsja 25. sünnipäeva pidanud spordipoodide ketil on kauplusi olnud paljudes Eesti linnades, näiteks Valgas, Räpinas ja Paides. Nüüdseks on neist järele jäänud vaid kolm: Tallinnas, Tartus ja Viljandis.

«Viljandi poega on nii, et rendileping lõpeb ja omanikul on majaga omad plaanid,» ütles Popspordi juht Tarmo Kajandi. «Vägisi ei ole mõtet midagi teha, sest kümme aastat tagasi elas Viljandi ümbruskonnas 23 000 – 24 000 inimest, aga nüüd on elanikkond tunduvalt vähenenud. Kasumit teenimata ei saa ettevõte töötada.» Ta lisas, et väikest kasumit on pood siiski teeninud.