Tippspordi tulevik – lapsed ekraani ette või ekraani eest ära?

TÕENÄOLISELT teab iga spordisõber, kes on Aleksei Šved. Tegu on eelmisel hooajal kõige kõrgemat palka teeninud Euroopas mängiva korvpalluriga. Tema aastateenistus oli neli miljonit eurot ning edu järgmiste ees oli pisut üle miljoni euro. Neid korvpallureid, kes teenivad Euroopa klubides aastaga enam kui miljon eurot, on kokku ehk bussitäis.