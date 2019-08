Viljandi vald otsib aasta haridustöötajat

Avaldatud teates on kirjas, et selle tiitli andmisega tähtsustatakse haridustöötaja rolli ning tunnustatakse Viljandi valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajaid, haridusasutuste juhte, tugispetsialiste, treenereid ja huvihariduse spetsialiste, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Viljandi valla arengut.