Mingis mõttes võib muidugi väita, et Eestis on prügistamisega kõik enam-vähem kontrolli all, eriti kui võrrelda mõne Lõuna-Euroopa riigiga, kus romantilised mererannad on kaetud paksu plastikihiga ning muinasjutulised düünid hullemad kui päris prügimäed. Kui raske on kummarduda paberi järele, mida sina pole maha visanud?