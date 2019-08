Käsi südamele – kui paljud teavad oma vanavanaisade nimesid? Aga vaaremade? Elu on teadagi kiire. Vahel pole aega mõelda tänaselegi, homsest rääkimata. Ja eilne päev on veel midagi eriti ebamäärast, kaugemast minevikust rääkimata. Möödunu ei ole teadagi alati meeldiv ja seda ei saa muuta. Me tuleme aga kõik kusagilt minevikust, meie juured on aegade mullas. Kes mäletab neid kõiki, kes on elu andnud meile ja meie riigile?