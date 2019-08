«Kaalusime pikalt ja koos Rainer-Keviniga otsustasime, et ta on veel liiga noor ja tase pole maailmameistrivõistlustel võistlemiseks päris see, niisamuti on tema kaal veel liiga väike,» selgitas Viljandi Tuleviku maadlustreener Rain Aleksandrov. «Arutasime ka teiste treeneritega, et pole mõtet poissi sinna lõhkuma saata,» lisas ta. Aleksandrovi sõnul tuleks 16-aastasel maadluspoisil seal vastamisi minna endast neli aastat vanematega. Samuti on nendel tiitlivõistlustel kergeim kaaluklass 57 kilogrammi ning Tuleviku maadluspoiss jääbki oma kaalult sinna vahemikku, kuid tase on teistest erinev – seega on treeneri jutu järgi mõistlik võistlemisest tänavu loobuda.