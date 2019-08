Seni revisjonikomisjoni juhtinud Suurkask selgitas, et ta ei saa olla korraga tööl riigikogus ja juhtida revisjonikomisjoni, sest selle viieliikmelise kogu koosolekute aeg on kolmapäeviti, mil on riigikogu istung. Kellele ametikoht peaks minema, ei osanud Suurkask öelda. Tema kõrval on nüüd teine EKRE esindaja 27-liikmelises Viljandi volikogus, Kaido Kivisild, kuid temaga pole Suurkask uuest ametikohast kõnelnud.