Eelmisel reedel sõitsin Elroni rongiga Tallinna poole. Minu selja taga istus kaks noort naisterahvast, kellest üks ütles pärast telefonikõne lõpetamist teisele: «Ma ütlesin mehele, et me oleme söönud ja et küllap meil kodus on ka piisavalt leftover’eid.»