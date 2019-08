Jälle hüsteeriast

Ei midagi uut siin halli taeva all. Selgub, et Eesti ühiskonna hüsteeria juured on sügaval, sügaval – lausa riigi taasärkamise aegades. Õige raske on seda uskuda, aga mida peab minusugune lihtne inimene tegema, kuuldes diagnoosi rahva tervise kohta isikult, kes on sättinud end kõrgele rahvajuhi pjedestaalile, kuulutades end peaaegu messiaks, meie riigi tõeliselt õigele rajale juhtijaks.