Vee ääres ettevaatlikumalt, härrased!

Viimase nelja aastaga pole Eestis uppumiste arv vähenenud, kuid ajavahemikul 1998–2018 on uppunuid siiski järjest vähemaks jäänud. Põhjus on ilmselt päästeameti ja teiste selle teemaga tegelevate organisatsioonide tubli töö: suurem selgitus- ja teavitustöö ning tõhusam järelevalve. Kuhu suunata jõupingutuste teravik, et uppunute arv veelgi väheneks?

KÕIGEPEALT TORKAB SILMA, et aastad pole vennad ja uppumiste arv kõigub. Mehi upub märgatavalt rohkem kui naisi: vaid neljandik uppunutest on naised. Statistikast küll ei selgu, kas naised oskavad meestest paremini ujuda, käivad vähem ujumas või on ettevaatlikumad (näiteks ei kalasta õhukesel jääl), kuid uppumiste arvu vähendamiseks on kindlasti otstarbekas tegeleda eriti meestega. Uppumise põhjus võib olla õnnetus, enesetapp, rünne, osa neist jääb ka ebaselgeks. Enamasti on uppumine õnnetus, muudel põhjustel tuleb seda ette keskmiselt seitsmel protsendil juhtumitest. Ennetuses on seega mõistlik pöörata erilist tähelepanu õnnetuste ärahoidmisele.