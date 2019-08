Juhtkiri. Mille järele lõhnab palk?

Õpetajaametit tutvustav sihtasutus Innove andis hiljuti teada, et õpetajaameti populaarsus kasvas aastaga neljandiku võrra. Nimelt näitab Tallinna ja Tartu ülikoolidesse esitatud sisseastumisavalduste arv märgatavalt suurenenud huvi õpetajaks õppimise vastu. Innove on rahul, et üha rohkem mõistetakse, et tänapäeva õpetajaamet on mitmekülgne ja võimalusterohke ning õpetaja on positiivne suunanäitaja ja inspireerija.