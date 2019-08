5000 aastat vana trend

Kuigi keha augustamise ajalooline taust on segane ja akadeemilise materjali puuduse tõttu täis populariseeritud teavet, on siiski olemas küllaldaselt tõendeid selle kohta, et eri viisidel on augustamist praktiseerinud mõlema soo esindajad üle maailma ja juba antiikajast saati.