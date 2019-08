Viljandis põles lausleekides mahajäetud maja

Päästeameti pressiesindaja sõnul selgus päästjate kohale jõudes, et põlemas on hoopis Piiri tänaval asuva mahajäetud maja juures olev puukuur. Kuuri põleng kustutati, kuid juba üsna pea tuli päästjatel samasse kohta tagasi sõita, sest kell 22.04 tuli teade, et nüüd on leekides mahajäetud maja.