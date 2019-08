«Muidu oleme konteinerite ümbrust koristanud meie ja teised naabruskonna inimesed,» rääkis Hinrikus ja selgitas, et just nüüd olid ümberkaudsed inimesed otsustanud avalikuks kasutamiseks mõeldud pankendikonteinerite ümbruse jätta nii, nagu see oli viimase tühjendamise järel jäänud. «Lootsime, et seda hakkavad korrastama need, kes selle ala eest vastutavad,» selgitas Hinrikus. «Seepärast jätsingi koristamata, ehkki süda valutas. Mul oli hea meel, et need kaks tüdrukut prahihunnikut märkasid.»