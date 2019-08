«Korra tekkis mõte, et ehk on mõnelt suurelt töölt järele jäänud osa, mida üritatakse kellelegi maha müüa, aga siis algas jutt, et asfalt tuleb kuskilt Tallinna tehasest,» meenutas osaühingu Mangen PM juhataja Meelis Venno. «Kui nad sellise hinnaga suudavad kvaliteetset asfalti pakkuda, võiksid nad kogu Tallinna–Tartu maantee ehituse enda peale võtta.»