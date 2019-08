Kõik need üle Eesti aset leidnud juhtumid mahuvad napi paari nädala sisse. Metsa­andide korjamise tippaeg on käes ning politseinikel eksinutega käed-jalad tööd täis. Tundub, et selliseid juhtumeid on üha rohkem. Loomulikult ongi politsei kohus ulatada hättasattunule abikäsi ning seista hea selle eest, et ta jõuaks elusalt ja tervelt koju, aga otsingud, eriti veel maastikul korraldatavad otsingud on väga ressursimahukad.