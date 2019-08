Politsei otsib Sürgaveres elavat 50-aastast Priitu

Esmaspäeval sai politsei teate, et pühapäeva õhtust alates pole oma koju Sürgaverre naasnud 50-aastane Priit. Ta läks lähedastele sõnagi lausumata kodust ära ning seni ei tea keegi tema asukohta.

Politsei alustas otsinguid ning on üle kontrollinud kohaliku kaupluse ja selle ümbruse, maakonna haiglad ning muudki kohad, ent meest leida ei ole õnnestunud. Võimalik, et ta on oma kodukandist liikunud kas rongi või mõne muu transpordivahendiga Viljandisse, ning seepärast kontrollib politsei ka sealseid piirkondi ja tänavaid. Otsingud jätkuvad paralleelselt nii mehe kodukohas kui ka Viljandis.