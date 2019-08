Kui «Lõvikuninga» multikas 1994. aastal välja tuli, oli see tõeline hitt. Mina olin tolleks ajaks küll just parasjagu nii vana, et huvi pakkusid juba pisut täiskasvanulikumad tegevused, aga kultuslikke hetki uhkest animafilmist mäletan ikkagi. No kas või seda, kuidas šamaanpärdik pisikese Simba kaljunukil seistes kätel kõrgele tõstab, et alla kogunenud loomad oma tulevast valitsejat kummardada saaksid.