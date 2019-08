Viljandis tuule tiibadesse saanud mängija on naasnud kodulinna ning teinud algust treenerikarjääriga spordikoolis, et taastada Viljandi noormeeste seas võrkpallikultuuri.

Viljandi spordikooli direktor Andres Kallavus ütles, et Tauno Lipu siiatulek oli spordikooli jaoks kui kingitus kõrgemalt poolt ja lisas, et sellist inimest on spordikool otsinud alates sellest ajast, kui Lipu enda kunagine treener Egon Edo selle ameti maha pani.