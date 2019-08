Juuli lõpust pärinevatelt satelliidifotodelt Võrtsjärvest ja Peipsi järvest on näha, et mõlema suure järve vesi on väga roheline ja sogane ning tõenäoliselt sisaldab mitmesuguseid vetikaid. Maaülikooli teadlaste seletusel leidub igas veekogus vetikaid, kuid suurem osa neist pole ohtlikud.