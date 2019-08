Teatmeteosed ütlevad, et habemeks nimetatakse karvade kogumikku, mis kasvab inimese lõual, ülahuulel, põskedel ja kaelal. Habemekandmine on omamoodi privileeg, mida on vahel piiratagi püütud. Spartas näiteks aeti argpüksidel või muidu vääritutel sõjameestel karistuseks habe maha.