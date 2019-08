Kuigi meil on valitsus, mille mõni kindlameelne minister ei plaani kaasa minna kliimasoojenemise massi­psühhoosis tehtava ajupesuga, on juba vaikselt hakatud harjuma, et ilmalt võib tänapäeval kõike oodata. Kord on kõrvetav kuumus, järgmisel hommikul aga tuleb sügisjope välja otsida. Kuigi ilmauurija Jüri Kamenik arvas Sakalale antud intervjuus, et Eesti soojarekord ei tohiks neljakümmet pügalat ületada, on ka kümmekond kraadi madalam näit pisut pikema aja vältel enamiku jaoks veidi liiast. Viljandi juulikuiseks kuumatipuks jäi möödunud pühapäeval mõõdetud 31,9 kraadi.