Habemed koguvad aina rohkem populaarsust ja seda igas eas meeste hulgas. Õnnelikud on need, kellel habe kasvab. Uhke hipsterihabeme kasvatamine ning selle kui oma lapse eest hoolitsemine on osa imagost ja elustiilist. Miks aga suur ja võimas habe nii populaarne on, seda selgitas noor edukas meestejuuksur Björn Berggren.