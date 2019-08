Eesti kõige sportlikumas külas sporditakse kogu nädalavahetuse

XXI Holstre-Paistu maanteejooks saab stardi laupäeval kell 14 Holstre koolimaja eest ning läbida tuleb viis kilomeetrit peamiselt mööda asfalti ning jõuda Paistu spordiplatsile. Arvatavalt on stardis sadakond jooksjat.

Enne kui starditakse põhijooksule on alates keskpäevast Paistus kavas lastejooksud ning vastavalt vanusele on kavas kas 400 või 800 meetri pikkune distants.

Pühapäeval on rahvasportlastel põhjust taas Holstre koguneda, sest siis on kavas Holstre triatlon. Tegemist on üsna lühikese võistlusega, kus ujuda tuleb 120 meetrit, rattaga sõita 15 kilomeetrit ning joosta 1,2 kilomeetrit.