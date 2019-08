NÄITUSED

Viljandi vana veetorn on 31. augustini külastamiseks avatud esmaspäevast pühapäevani kella 11–18. Hooaja lõpuni on eksponeeritud püsinäitus «Vana Viljandi läbi lennukiakna. Veetorni lugu» ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna näitus «Pärandiluup». Laidoneri plats 5c.

Heimtali muuseumis saab tutvuda Eesti rahvakultuuriga, mis on talletunud esiemade kaunis käsitöös. Eksponeeritud on ehtekunstnik Anu Paali näitus «Eesti asi ehk Puud olid, puud olid hellad velled». Rahvamajas on avatud põrandavaipade näitus «Olustvere olemised». Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 9–17.