Tulevik täiendas ridu väravavahi ja keskpoolkaitsjaga

"Andreas on teinud meie juures alati kõvasti tööd ning näidanud end tõsise ja keskendunud mängumehena," kinnitas Tuleviku klubi juht Raiko Mutle. "Tal on kindel koht meie järgmise hooaja plaanides. Andreas jätkab meie juures treenimist ning tagame talle kõik tingimused. Mänguaega aga saab ta hooaja teises pooles oma koduklubis esiliiga B-tasandil. Jõudsime ühisele arusaamisele, et selline lahendus on parim nii Andreasele endale kui meie klubile ning võimaldab meie koostööd uuel aastal kõige paremal moel jätkata."