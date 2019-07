Näeb ette küll, aga teooria on üks asi, praktika teine. Korduvalt tabatud roolijoodikutest on paari aasta jooksul vanglasse saadetud vaid mõni üksik. Nendelgi juhtudel on enamasti karistuse tegelikuks põhjuseks olnud varasemad kuriteod. Ometi leidis riigikogu, et purjus juht on potentsiaalne mõrtsukas, kellega tuleb karmilt käituda.