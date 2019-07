Juubilar Ando Kiviberg: see on kõige võimsam orden, mille ma oma elus üldse saanud olen

Tänane kontsert oli eriline, sest lisaks festivali enda 27. sünnipäevale oli just täna see päev, kui festivali algatajal ja pealikul Ando Kivibergil täitus 50. eluaasta. Festivali meeskond koos muusikutega laulis õnnitluseks kaks pala ning programmipealik andis juubilarile kingitusi. Nende hulgas oli uhke rinnamärk.

"See on rinnamärk, mis on tehtud puhtast hõbedast Kärt Summataveti poolt," ütles Noormaa ja kinnitas märgi sünnipäevalapsele rinda.