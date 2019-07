"Kolm kohta alles!" hõikas saaliteenindaja ukse taga tunglevale summale. Tiibeti ja Hiina päritolu ansambel Drukmo Gyal Dakinil oli publiku seas tohutu menu, nii et paljud jäi kurvastusega saali ukse taha.

Need, kellel õnnestus aga sisse pääseda, hüpnotiseeris muusik mõne minutiga. Ta rääkis eesti keeles viiest elemendist: maa, vesi, tuli, õhk ja tuul. Iga lauluosa oli pühendatud kindlale kehaosale või -organile, näiteks algas kontsert käte südamele asetamisega ning südame ravimantra lausumisega. Terve saal pidi kaasa laulma, et see mõjuks, ning saalitäis publikut seda tegigi.