Lühivideo King Ayisobaga: siin ei ole üldse palav

Rõõmsameelne ning avatud King kirjeldas, kuidas nad on tohutult õnnelikud, et akustiline muusika publikule nii meeldib ning tõi välja, kuidas on levinud valearvamus justkui ainult elektrooniline muusika võiks energiline olla. Samast ideest tulenes ka nende sõnum folgisõpradele - mees kutsus inimesi üles pöörama rohkem tähelepanu just akustilisele muusikale ning avastama enda jaoks ka traditsioone.