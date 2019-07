Peole tuli president ja veel üle 10 000 külalise

Festivali pealik Ando Kiviberg andis pressiteate vahendusel teada, et riigipea osalemine festivalil on korraldajatele väga suur tunnustus. «See on parim kinnitus, et see, mida me teeme, on Eesti rahvale vajalik,» lisas ta. Pärimusmuusika keskuse juhi ja festivali programmijuhi Tarmo Noormaa sõnul näitab presidendi kohalolu, kui suur tähtsus on pärimuskultuuril.