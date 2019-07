Vastemõisas elav 83-aastane Maimu püsib rõõmsameelne hoolimata sellest, et tal on südamestimulaator, kehv silmanägemine ja pärast isikukoodi muutmist raskusi ravimite kättesaamise ning arsti juurde pääsemisega.

Null pole number! Vanus on ainult number! Numbrilauseid leidub veel ja veel. Mõni number on aga väga olulised. Kui neid on järjestikku 11, võib neist kokku saada midagi sellist, mis defineerib inimest riigi jaoks. Nimi on väheoluline, pilt on lihtsalt mingi kujutis, iseloom ei huvita riiki ammugi – oluline on 11 numbrist koosnev isikukood.