Igas linnas on oma liikluskultuur. Tallinnas arvavad mõni autojuht, et on täiesti normaalne sõita mööda trammiteed ja valest sõidureast ära pöörata, Tartu aga on tuntud parema käe reegli pealinnana, sest see kehtib seal igas vähegi võimalikus kohas.