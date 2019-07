Juba aastaid on Viljandi pärimusmuusika festivalil osalejad astunud üles eksklusiivsete projektidega, mis on kokku pandud just selle festivali tarbeks. Ka tänavu saab seal nautida erilisi kooslusi, mille teevad põnevaks näiteks Siberi eestlaste lood ja eksperimentaalsed koosseisud. Eriprojektiks võib selleaastase pärimusmuusika festivali pressipealiku Ruudu Raudsepa sõnul lugeda tervelt 15 esineja etteastet.