Viljandi Tulevikuga liitus äärekaitsja FCI Levadiast

Jalgpallimeistrivõistluste Premium-liigas tegi Vladislav Zanfirov debüüdi käesoleva aasta kevadel, kui sai laenulepingu alusel Paide Linnameeskonnas pallides oma esimesed täisminutid kirja just Viljandi Tuleviku vastu peetud viigimängus. Viljandi Tuleviku peatreeneri Sander Posti sõnul on Zanfirovi näol tegemist perspektiivika, huvitava tehnikaga mängumehega.

“Vladislav toob meeskonda juurde ennekõike sügavust,” kõneles Post. “Äärekaitsjate rotatsiooni piiratud võimalused on meil olnud murekohaks juba mitu hooaega ning Vladi liitumine toob sellele murele lahenduse. Seetõttu ma ei kõhelnud hetkegi teda Viljandisse kutsumast, kui kuulsin, et ta on vabanenud. Mul on hea meel, et ta kutse vastu võttis.”