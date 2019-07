Sel laupäeval peetakse Suure-Jaani staadionil 32. korda spordientusiast Hugo Hommiku vedamisel spordipäeva, kus võisteldakse vanadel kergejõustikualadel, mis viimati olid olümpiamängudel kavas 1912. aastal. Hugo Hommik ütles, et kõik soovijad on oodatud ning registreerimine on vahetult enne võistlust.